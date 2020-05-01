كاميرا "عاجل" ترصد الحظر الجزئي بالرياض.. التزام وصرامة

وسط انتشار للدوريات الأمنية
رصدت كاميرا "عاجل"، مساء أمس الخميس، وسط مدينة الرياض، بعد دخول ساعات الحظر الجزئي.
وتجولت "عاجل" مساءً داخل الرياض؛ حيث انتشرت الدوريات الأمنية والتفتيش وسط التزام للسكان داخل أحياء وسط الرياض السليمانية وشارع التحلية وغيرها من الأحياء.
واختفت السيارات إلا سيارات الطلبات والشاحنات وسط تشديد أمني من ناحية النقاط الأمنية، وإجراءات مشددة.
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