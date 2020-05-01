التأمينات الاجتماعية: خطوة مشروطة تجمع بين الراتب ودعم ساند في مايو ويونيو

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قرار العودة للعمل في بعض منشآت القطاع الخاص لا يؤثر على استحقاق المستفيدين السعوديين في صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند ).

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنه يمكن للشخص المدعوم من ساند العودة للعمل وبناءً عليه يصرف راتب من المنشأة التابع لها وراتب من ساند.

التأمينات الاجتماعية توضح شرط العودة للعمل

وردًّا على استفسارات المستفيدين، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن العودة للعمل المقررة مؤخرًا لا تؤثر على استحقاق المستفيد من صرف التعويض المقرر صرفه في أول شهري مايو ويونيو من هذا العام، بشرط أن يكون إجراء العودة للعمل متفقًا عليه بين العامل وصاحب العمل بما يشمل التعويض المناسب جراء الممارسة الجزئية للعمل.

مصير الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية خلال فترة الدعم

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وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ردًّا على سؤال أحد المستفيدين حول مخاطر العمل بدون اشتراك التأمينات، أنه سيتم تعليق الاشتراك في نظام التأمينات خلال فترة الدعم، وسيتم إعادة التسجيل بعد انتهاء فترة الدعم.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وردًّا على استفسار أحد المستفيدين، فإنه يمكن استئناف الموظفين لعملهم لدى صاحب العمل دون الحاجة لإلغاء طلب الدعم.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت إنه إذا تم فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل أكبر لاحقًا فستراجع اللجنة هذا القرار لتحديد ما إذا كانت المنشأة تستحق الدعم من عدمه، وعند الإخلال بحقوق العامل سيتم تطبيق العقوبات المحددة في الأنظمة المعنية.

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