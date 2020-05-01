بالفيديو.. أطباء سعوديون يواجهون كورونا في الخط الأمامي بمستشفيات مصرية

يقف عشرات من الأطباء السعوديين مع زملائهم المصريين في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر تقرير لقناة الإخبارية، أن الأطباء السعوديين يدرسون الزمالة المصرية بالقاهرة، وأنهم شاركوا في مواجهة الفيروس الذي أصاب دول العالم.

وقال طبيب الطوارئ محمد عبدالعزيز الشنيبر، أنهم يعملون في قسم الطوارئ يدًا بيد مع الأطباء المصريين، مضيفًا أنه يعتبر نفسه سفيرًا لوطنه في مصر.

وأوضح التقرير أن الأطباء السعوديين يقومون بدورهم التطوعي في المستشفيات المصرية تحت مظلة الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، ووزارة الصحة المصرية.

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وأضاف طبيب سعودي أنه تم تخييره بين الرجوع إلى الوطن والبقاء، فاختار البقاء لمساعدة زملائه المصريين، مع تأكيد أنه لو احتاجه الوطن فهو مستعد وحاضر، مقدمًا الشكر للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالمواطنين في الخارج.

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