الحصيني يتوقع خريطة أمطار الجمعة وليل السبت: تتأثر بها 7 مناطق

رياح نشطة على شمال وغرب المملكة..
توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار اليوم الجمعة وليلة السبت بعدة مناطق، وقال الحصيين -عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد.
وتتأثر بالحالة المناخية أجزاء من: الباحة وعسير وجازان ونجران وشرقيها، وشرق الشمالية وشرق الطائف والربع الخالي والكويت والإمارات وعمان واليمن، وأشار الحصيني إلى أن هناك نشاطا للرياح على الشمالية والغربية وشمال الوسطى.
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الأرصاد تعلن «طقس الجمعة»: أمطار رعدية في 9 مناطق
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