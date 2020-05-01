البرنامج أوضح آلية الاعتراض على ذلك..
أوضح برنامج حساب المواطن كيفية التصرف حال ظهور نتيجة الأهلية «غير مؤهل»، وكيفية تقديم اعتراض على ذلك، وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر تويتر -ردًّا على استفسار مواطن- أنه في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية «غير مؤهل»، يجب تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أن تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، يتم من خلال التوجه إلى حساب المستفيد عبر البوابة الالكترونية «دراسة الأهلية»، وذلك في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن، أنه يمكن تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول- تفاصيل الطلب- بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب. وأضاف أنه يتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحقًّا على الآيبان السابق، إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.
اقرأ أيضا:
برنامج حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية لدفعة مايو
«حساب المواطن» يوضح كيفية وشروط رفع المرفقات
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يحدد كيفية التصرف عند ظهور الحالة «غير مؤهل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.