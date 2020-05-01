خدمات التطبيب عن بعد تثبت فعاليتها خلال أزمة كورونا

خلال أزمة تفشي جائحة كورونا (COVID-19)، أثبتت خاصية «التطبيب عن بُعد» فعاليتها في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين في السعودية ، ما خفف الضغط على المنشآت الصحية، وساهم في إبقاء عدد كبير من المواطنين والمقيمين في منازلهم، وعدم إصابتهم بعدوى المرض الذي تصنفه منظمة الصحية العالمية (WHO) بـ«الوباء القاتل».

قطاع التأمين الصحي

خدمات «التطبيب عن بُعد» لجأ إليها قطاع التأمين الصحي بالتعاون مع المستشفيات، من خلال تطبيقات افتراضية تعتمد على المقابلات المرئية (الفيديو) بين المريض والطبيب المختص، حيث كشف الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «بوبا العربية للتأمين التعاوني» محمد المساوي، عن عقدهم شراكات في هذا الجانب مع كبرى مستشفيات المملكة في المناطق الشرقية والغربية والوسطى، لتقديم هذه الخدمة، موضحًا أنهم يعملون على توسيع الشراكات، لتشمل جميع مناطق المملكة. وتُمكِّن خدمة «التطبيب عن بُعد» من الحصول على الاستشارات الطبية المقدمة من أطباء المستشفى عن بُعد، ويتم ذلك عبر التطبيق المناسب لكل مستشفى، ويسمح لهم بحجز مواعيدهم، والتواصل مع الطبيب المختص مرئيًا من خلال خاصية «الفيديو».

الصحة النفسية

الجهد الافتراضي الصحي كان حاضرًا خلال أزمة فيروس كورونا، خاصة ما يرتبط بتعزيز الصحة النفسية، ومظاهر القلق المتصاعد من هذا الوباء، وهو ما تطلب تدخلًا للتخفيف من آثار ذلك، وبدأت بوبا العربية وبالشراكة مع تطبيق (لبيه) المتخصص في مجال الصحة النفسية بعقد سلسلة من اللقاءات الافتراضية (أونلاين)، لرفع مستوى الوعي بالمعلومات الموثوقة عن الجائحة، ومن أمثلة ذلك «كيفية المحافظة على سلامة الصحة النفسية من تهديد كورونا؟» قدمته استشارية الطب النفسي للأطفال والمراهقين والبالغين، الدكتورة سميرة الغامدي، وآخر بعنوان «الوسواس والوقاية من كورونا.. طرق الوقاية من الأفكار السلبية»، قدمته أستاذ الطب النفسي المساعد في كلية الطب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة ديمة العتيق. وأسهم «مركز بوبا العربية للقيادة والتحكم» من خلال إنشاء خط ساخن (800-247-0456) في استقبال 26 ألف مكالمة واردة إلى وزارة الصحة على الرقم937، مزود بأطباء ومتخصصين مدربين؛ للإجابة عن أسئلة واستفسارات العملاء وتوجيههم بناء على معايير الوزارة. ومن الإجراءات المتخذة التوسع في خدمات برنامج «طبتم»، ويشمل خدمة إعادة صرف الأدوية للأمراض المزمنة للجميع دون استثناء، والتواصل المستمر مع العملاء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى الفيروس، والسؤال عنهم، والاطمئنان عليهم، ويستقبل فريق الرنامج أكثر من 6 آلاف مكالمة يومية.