السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة نجران



نجران 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

هطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران ومحافظات حبونا، وخباش، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وسلوه، ، والساري ومنتزه أبا الرشاش والأجزاء المجاورة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

15:04ت م

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