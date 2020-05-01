السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة "شكراً" تقديراً لدور العاملين في الحد من انتشار كورونا



الرياض 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان اليوم مبادرة "شكرا" برعاية من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد من العلماء والدعاة في إلقاء محاضرات وكلمات للتنويه بدور العاملين في الميدان للتصدي لوباء

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي في تصريح له بهذه المناسبة أن المبادرة تستهدف شكر المؤذنين والدعاة إلى الله ورجال الأمن وأبطال الصحة عبر طرح موضوعات للتنويه والإشادة بأعمالهم ودورهم وواجب المجتمع تجاههم، إلى جانب تحفيزهم المعنوي في القيام بواجب وشرف حماية صحة المواطنين والمقيمين في هذا البلاد المباركة.

وبين أن برنامج المبادرة يفتتح في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة بكلمة توجيهية لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كما يلقى معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كلمة توجيهية في اليوم الثاني من المبادرة.

ولفت المدخلي إلى أن المبادرة تستمر بتنفيذ أثنى عشرة محاضرة يشارك في تقديمها عدد من المشايخ والدعاة تتحدث في مجملها عن: أهمية مهنة الطب، وجهود رجال الأمن ومكانتهم في الإسلام، وسمات رجال الأمن والطبيب المسلم، وفضائل الطب في الكتاب والسنة، ومسئولية رجال الصحة في حفظ الأمن الوقائي، إلى جانب طرح موضوعات في فضل الأذان والمؤذنين وأهمية الدعوة إلى الله وفضل الدعاة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أن جميع المحاضرات تبث مباشرة عبر قناة الوزارة على منصة اليوتيوب وتوتير في تمام الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم ، داعياً الجميع إلى متابعة هذه المبادرة، والاستفادة مما يطرح فيها من محاضرات وكلمات توجيهية .

وأشار إلى أن المبادرة يصاحبها إطلاق مسابقة لأفضل مبوعة ومقطع فيديو ينوه بدور العاملين في خدمة الوطن في ظل جائحة كورونا من المؤذنين والدعاة ورجال الأمن وأبطال الصحة .

// انتهى //

14:58ت م

0068



الرياض 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان اليوم مبادرة "شكرا" برعاية من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد من العلماء والدعاة في إلقاء محاضرات وكلمات للتنويه بدور العاملين في الميدان للتصدي لوباء كورونا المستجد، ضمن برامج وأعمال الوزارة التي تواكب بها جهود القيادة الرشيدة.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي في تصريح له بهذه المناسبة أن المبادرة تستهدف شكر المؤذنين والدعاة إلى الله ورجال الأمن وأبطال الصحة عبر طرح موضوعات للتنويه والإشادة بأعمالهم ودورهم وواجب المجتمع تجاههم، إلى جانب تحفيزهم المعنوي في القيام بواجب وشرف حماية صحة المواطنين والمقيمين في هذا البلاد المباركة.وبين أن برنامج المبادرة يفتتح في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة بكلمة توجيهية لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كما يلقى معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كلمة توجيهية في اليوم الثاني من المبادرة.ولفت المدخلي إلى أن المبادرة تستمر بتنفيذ أثنى عشرة محاضرة يشارك في تقديمها عدد من المشايخ والدعاة تتحدث في مجملها عن: أهمية مهنة الطب، وجهود رجال الأمن ومكانتهم في الإسلام، وسمات رجال الأمن والطبيب المسلم، وفضائل الطب في الكتاب والسنة، ومسئولية رجال الصحة في حفظ الأمن الوقائي، إلى جانب طرح موضوعات في فضل الأذان والمؤذنين وأهمية الدعوة إلى الله وفضل الدعاة.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أن جميع المحاضرات تبث مباشرة عبر قناة الوزارة على منصة اليوتيوب وتوتير في تمام الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم ، داعياً الجميع إلى متابعة هذه المبادرة، والاستفادة مما يطرح فيها من محاضرات وكلمات توجيهية .وأشار إلى أن المبادرة يصاحبها إطلاق مسابقة لأفضل مبوعة ومقطع فيديو ينوه بدور العاملين في خدمة الوطن في ظل جائحة كورونا من المؤذنين والدعاة ورجال الأمن وأبطال الصحة .// انتهى //14:58ت م0068

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة "شكراً" تقديراً لدور العاملين في الحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.