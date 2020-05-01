السعودية اليوم / المغرب تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الرباط 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

سجّلت المغرب اليوم 106 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1055، بعد تعافي 71 شخصًا، فيما تم استبعاد 31274 حالة بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

14:30ت م

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الرباط 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسسجّلت المغرب اليوم 106 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4529، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 بعد الإعلان عن وفاة شخص آخر.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1055، بعد تعافي 71 شخصًا، فيما تم استبعاد 31274 حالة بعد الكشف المخبري.// انتهى //14:30ت م0067

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