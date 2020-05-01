السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُنفذ 256 جولة في القطيف خلال أسبوع



القطيف 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان المبارك الجاري، 256 جولة رقابية في محافظة القطيف، شملت 1569 منشأة غذائية، ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية.

وأفادت الأمانة أنها كثفت نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس

وأشارت الأمانة إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940

// انتهى//

14:23ت م

0065



القطيف 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسنفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان المبارك الجاري، 256 جولة رقابية في محافظة القطيف، شملت 1569 منشأة غذائية، ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية.وأفادت الأمانة أنها كثفت نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 20 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وتحرير 231 إنذاراً مخالفات صحية، ومصادرة 4619 كيلو جراما من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 85 لترا من المشروبات الفاسدة ، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات.وأشارت الأمانة إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940// انتهى//14:23ت م0065

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