السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة



الباحة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

// انتهى //

14:16ت م

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