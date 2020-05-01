شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 392 حالة من كورونا و 1344 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1344 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ، توزعت في مختلف المدن والمناطق ، 17 % من الحالات المصابة تعود لسعوديين، و 83 % لغير سعوديين.

وأضاف متحدث وزارة الصحة الدكتورمحمد العبد العالي: إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 24097 حالة، بينها 20373 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وقال تم تسجيل 392 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3555 حالة.

وتم تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 169 شخصًا.