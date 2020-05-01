الصحة العالمية تطالب بكين دعوتها للمشاركة بتحقيقات كورونا

2020-05-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

طلبت منظمة الصحة العالمية من بكين دعوتها للمشاركة في التحقيقات حول منشأ فيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد اتهام أمريكا للصين بتخليق الفيروس في معمل بمدينة ووهان.

وأشارت الصحة العالمية إلى أنها حتى الآن لا نشارك بأي دراسات أو تحقيق حول كورونا في الصين.

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وكان الرئيس دونالد ترامب، قال إنه رأى أدلة على أن فيروس كورونا بدأ في مختبر ووهان للفيروسات، محذرًا من أنه يمكن أن يفرض غرامة بقيمة تريليون دولار على الصين انتقامًا منها على ما سببته من أضرار نتيجة تفشي الوباء.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، فجر ترامب مفاجأة قائلًا: الفيروس الذي تسبب بملايين الإصابات وألحق الدمار بالاقتصاد العالمي ربما يكون قد نشأ في المختبر الصيني.

وألمح دونالد ترامب أنه سيتم معاقبة الصين، قد يكون ذلك عن طريق تغريمها تريليون دولار، أو إلغاء التزامات الديون الأمريكية تجاه الصين، وفي حين كان أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو إلغاء الديون، فكان هناك خيار آخر وهو تجريد الصين من الحصانة السيادية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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