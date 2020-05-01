- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الصحة العالمية تطالب بكين دعوتها للمشاركة بتحقيقات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة العالمية تطالب بكين دعوتها للمشاركة بتحقيقات كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
طلبت منظمة الصحة العالمية من بكين دعوتها للمشاركة في التحقيقات حول منشأ فيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد اتهام أمريكا للصين بتخليق الفيروس في معمل بمدينة ووهان.
وأشارت الصحة العالمية إلى أنها حتى الآن لا نشارك بأي دراسات أو تحقيق حول كورونا في الصين.
وكان الرئيس دونالد ترامب، قال إنه رأى أدلة على أن فيروس كورونا بدأ في مختبر ووهان للفيروسات، محذرًا من أنه يمكن أن يفرض غرامة بقيمة تريليون دولار على الصين انتقامًا منها على ما سببته من أضرار نتيجة تفشي الوباء.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي، فجر ترامب مفاجأة قائلًا: الفيروس الذي تسبب بملايين الإصابات وألحق الدمار بالاقتصاد العالمي ربما يكون قد نشأ في المختبر الصيني.
وألمح دونالد ترامب أنه سيتم معاقبة الصين، قد يكون ذلك عن طريق تغريمها تريليون دولار، أو إلغاء التزامات الديون الأمريكية تجاه الصين، وفي حين كان أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو إلغاء الديون، فكان هناك خيار آخر وهو تجريد الصين من الحصانة السيادية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تطالب بكين دعوتها للمشاركة بتحقيقات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.