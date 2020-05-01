شكرا لقرائتكم الكويت تسجل 353 حالة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-01 الكويت تسجل 353 حالة جديدة بفيروس كورونا متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن تأكيد إصابة 353 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات 4377 حالة. Advertisements كما تم تسجيل 63 حالة شفاء و4 حالات وفاة جديدة من بين المصابين. وبذلك أصبح عدد الحالات النشطة في الكويت 2745، بينها 70 حالة حرجة، بينما وصل إجمالي الحالات المتعافية 1602 حالة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 353 حالة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.