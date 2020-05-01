رؤية أبراج البحرين من كورنيش الخبر

2020-05-01

متابعات الخليج 365 - الخبر

تداول عدد من مستخدمي شبكات التواصل صورًا تم التقاطها من على كورنيش الخبر، وتظهر أبراج العاصمة البحرينية المنامة.

وقال المغردون إن السبب في ذلك هو تراجع نسبة التلوث الجوي؛ نتيجة منع التجول وتوقف الأنشطة الصناعية والتجارية وكذلك توقف حركة النقل في الجانبين بشكل كبير.

وفي ذات السياق قلل مغردون من أهمية الأمر مؤكدين أن رؤية أبراج البحرين من الخبر كانت ممكنة قبل ذلك لكن بدرجة وضوح أقل وأرفقوا صورًا قديمة تؤكد صدق كلامهم.

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