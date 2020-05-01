قطر تسجل 687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-05-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 687 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة كانتا مصابتين بالفيروس.

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وأوضحت وزارة الصحة العامة أن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لمقيمين يبلغ الأول من العمر 96 عامًا، والثاني يبلغ من العمر 40 عامًا، وكانا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، علمًا بأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة.

وتعافى 64 من المرض، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 1436 حالة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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