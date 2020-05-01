- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم قطر تسجل 687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قطر تسجل 687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 687 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة كانتا مصابتين بالفيروس.
وأوضحت وزارة الصحة العامة أن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لمقيمين يبلغ الأول من العمر 96 عامًا، والثاني يبلغ من العمر 40 عامًا، وكانا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، علمًا بأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة.
وتعافى 64 من المرض، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 1436 حالة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل 687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.