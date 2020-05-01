صادرات النفط السعودي في أبريل الأكبر منذ ثلاث سنوات

2020-05-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة بلومبرغ إن صادرات المملكة من النفط الخام، ارتفعت في أبريل إلى نحو 9.4 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات على الأقل، ويأتي ذلك بسبب ارتفاع الشحنات إلى الصين والهند والولايات المتحدة، ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى خفض المملكة لأسعار البيع الرسمية.

وتابع التقرير: الشحنات التي تمت ملاحظتها، وهي أولية وقابلة للمراجعة، هي الأكبر منذ أن بدأت بلومبرغ في تتبع الشحنات في بداية عام 2017، وكانت تُقدر آنذاك بـ 7.4 مليون برميل يوميًا في مارس.

ولفت التقرير إلى أن أرامكو كانت قد خفضت الأسعار لشهر أبريل إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، في سبيل العثور على أسواق جديدة؛ ونتيجة لذلك ارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين في أبريل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت الصادرات إلى الهند إلى 1.1 مليون برميل، وكلاهما الأعلى في ثلاث سنوات على الأقل، كما زادت التدفقات إلى الولايات المتحدة إلى مليون برميل في اليوم، وهو أكبر رقم منذ أغسطس 2018 على الأقل.

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واختتم التقرير قائلًا: ليس من الواضح ما إذا كانت زيادة الصادرات لشهر أبريل ستستمر بنفس المعدل لشهر مايو، حيث اتفقت دول منظمة أوبك+ على كبح الإمداد بدءًا من اليوم، وتعهدت المملكة بالحد من إنتاجها إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميًا.

ويُذكر أن أسعار النفط ارتفعت يوم الجمعة مع دخول اتفاق أوبك+ حيز النفاذ والذي يقضي بخفض إنتاج النفط من دول المجموعة بالإضافة إلى منتجين كبار من خارجها بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا؛ وذلك لتعويض تراجع الطلب على الوقود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

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