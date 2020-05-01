الملك سلمان يفاجئ ابنة إعلامي فلسطيني شهير بهذا الأمر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 1 مايو 2020 02:29 مساءً - قالت “مها كنانة” ابنة الإعلامي الفلسطيني الراحل، إنها تلقت اتصالاً من مكتب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، عقب وفاة والدها، وطلب منها المتصل وصف المنزل- حيث كانوا يقيمون في السعودية -، لتفاجأ هي وأسرة الراحل بقدوم خادم الحرمين الشريفين بنفسه لتقديم واجب العزاء في وفاة والدها.

جاء ذلك في تصريحات لها لبرنامج “الراحل” الذي يذاع على قناة “روتانا خليجية”، والذي خصص حلقة لإلقاء الضوء على بعض تفاصيل حياة الإعلامي الراحل عوني كنانة ، الذي قدم للمملكة عام 1950م من يافا الفلسطينية، وعمل في أكثر من وظيفة حتى أصبح مذيعاً للأخبار.

من جانبه روى أيمن نجل الراحل أن أباه عندما قدم للمملكة أراد أن يدرس بها وتواصل مع الأمير نايف بن عبد العزيز وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ذلك الوقت، حيث تمكن من إكمال دراسته الثانوية ثم الجامعية في مدينة الرياض.

وأضاف أن والده تخرج في جامعة الملك سعود ودرس تخصص الجغرافيا، وعمل في وزارة المعارف أولاً بعد تخرجه لمدة 10 سنوات، ثم انتقل إلى عمل إداري في المعهد الملكي الفني ثم عمل مذيعاً في الإذاعة.