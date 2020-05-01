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سجّل المغرب، اليوم، 106 إصابات مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين، إلى 4529، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 بعد الإعلان عن وفاة شخص آخر.
وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1055، بعد تعافي 71 شخصاً، فيما تم استبعاد 31274 حالة بعد الكشف المخبري.فيروس كورونا الجديد
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 02:55 PM
ارتفاع عدد الوفيات إلى 171 حالةالمغرب: 106 إصابات جديدة بكورونا
سجّل المغرب، اليوم، 106 إصابات مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين، إلى 4529، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 بعد الإعلان عن وفاة شخص آخر.
وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1055، بعد تعافي 71 شخصاً، فيما تم استبعاد 31274 حالة بعد الكشف المخبري.
، المغرب: 106 إصابات جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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