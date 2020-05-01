، "مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على محافظات عدة

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظتَي المخواة وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد