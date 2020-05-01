، لبنان يسجّل 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس لـ 192

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: خلال الـ 24 ساعة الماضية سُجلت أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 729.

وأضافت: عدد الفحوص التي أُجريت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة هي 1551 لمواطنين ظهر من بينها ثلاث إصابات، و370 للوافدين سُجل من بينها إصابة واحدة بالفيروس.

ولفتت إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 192، فيما استقر عدد الوفيات عند 24 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد