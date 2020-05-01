محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 455 شخصاً سجّلت اليابان 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها: يرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى 14476 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 455 حالة وفاة.اليابان فيروس كورونا الجديد 01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 02:21 PM Advertisements ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 455 شخصاً اليابان تسجل 260 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليابان تسجل 260 إصابة جديدة بـ"كورونا" سجّلت اليابان 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها: يرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى 14476 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 455 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، اليابان تسجل 260 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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