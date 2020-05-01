، شاهد.. "فيديو قلة حيلة المُسِنِّ الكفيف" يتفاعل بتدخل من "نخلة الخيرية" ،

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وقفت جمعية نخلة الخيرية، على حاجة مُسِنٍّ فاقد البصر؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو له، وبدورها قدّمت له الغذاء ومبالغ مادية، وبالتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية جرى تسجيله كأحد مستفيدي الجمعية للدعم الشهري المستمر؛ لتخفف وطأة الحياة عليه وعلى أسرته من بنين وبنات، وثلاث زوجات.
وبدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي السويهري، أن الجمعية تحرص على تقديم يد العون والمساعدة لأي محتاج؛ لا سيما أن بعض المنازل تقع في بطون الأودية والشعاب وطرق وعرة؛ إلا أن الإعانات تصل -بفضل الله- إلى كل مستفيد عند باب بيته.
وأضاف: "إعانات الجمعية تقدم لجميع المتضررين من جائحة كورونا؛ حتى المقيمين تشملهم هذه المعونات في القرى والهجر، وأطلقت الجمعية مبادرة تفريج كربة، وهي إبداع مبالغ مالية للمتضررين من الجائحة".
وكان مقطع فيديو تم تداوله لمُسِنٍّ فاقد البصر يشكو قلة الحيلة وصعوبة الحياة؛ قبل أن تتمكن الجمعية من الوصول له وقضاء حاجته.
جمعية نخلة الخيرية
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 02:22 PM
أجابت نداءه وقدّمت له مساعداتها وأدرجت اسمه ضمن المستفيدين من دعمهاشاهد.. "فيديو قلة حيلة المُسِنِّ الكفيف" يتفاعل بتدخل من "نخلة الخيرية"
وقفت جمعية نخلة الخيرية، على حاجة مُسِنٍّ فاقد البصر؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو له، وبدورها قدّمت له الغذاء ومبالغ مادية، وبالتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية جرى تسجيله كأحد مستفيدي الجمعية للدعم الشهري المستمر؛ لتخفف وطأة الحياة عليه وعلى أسرته من بنين وبنات، وثلاث زوجات.
وبدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي السويهري، أن الجمعية تحرص على تقديم يد العون والمساعدة لأي محتاج؛ لا سيما أن بعض المنازل تقع في بطون الأودية والشعاب وطرق وعرة؛ إلا أن الإعانات تصل -بفضل الله- إلى كل مستفيد عند باب بيته.
وأضاف: "إعانات الجمعية تقدم لجميع المتضررين من جائحة كورونا؛ حتى المقيمين تشملهم هذه المعونات في القرى والهجر، وأطلقت الجمعية مبادرة تفريج كربة، وهي إبداع مبالغ مالية للمتضررين من الجائحة".
وكان مقطع فيديو تم تداوله لمُسِنٍّ فاقد البصر يشكو قلة الحيلة وصعوبة الحياة؛ قبل أن تتمكن الجمعية من الوصول له وقضاء حاجته.
، شاهد.. "فيديو قلة حيلة المُسِنِّ الكفيف" يتفاعل بتدخل من "نخلة الخيرية" ،
المصدر : الخليج 365
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