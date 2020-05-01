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نفّذ مستشفى الخرمة العام، بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، الاختبار العشوائي على 50 عاملًا، وأخذ عينات منهم، وأرسلها لمركز ومختبرات الكشف عن "كورونا" بمكة المكرمة.
وتقوم خطة الاختبار العشوائي عن فيروس "كورونا" والتي اعتمدها مدير الشؤون الصحية بالطائف على الاختبار العشوائي وأخذ عينات "مسحات الأنف" من 50 عاملًا أسبوعيًّا من الذين يعملون بالمحلات التجارية والمولات وإسكان تجمعات العمالة بتنفيذ مستشفيات محافظات ومراكز الطائف.
كما انتهى مستشفى الخرمة العام من تعقيم أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وتنويم الرجال والنساء والولادة والعمليات والأشعة والمختبر والمكاتب الإدارية ووحدة غسيل الكلى، ضِمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" بالمستشفى.
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 02:19 PM
فيما قام المستشفى العام بتعقيم أقسامه ضمن إجراءات تطويق الفيروسشاهد من الخرمة.. اختبار "كورونا" عشوائي لـ50 عاملًا بمسحات الأنف
نفّذ مستشفى الخرمة العام، بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، الاختبار العشوائي على 50 عاملًا، وأخذ عينات منهم، وأرسلها لمركز ومختبرات الكشف عن "كورونا" بمكة المكرمة.
وتقوم خطة الاختبار العشوائي عن فيروس "كورونا" والتي اعتمدها مدير الشؤون الصحية بالطائف على الاختبار العشوائي وأخذ عينات "مسحات الأنف" من 50 عاملًا أسبوعيًّا من الذين يعملون بالمحلات التجارية والمولات وإسكان تجمعات العمالة بتنفيذ مستشفيات محافظات ومراكز الطائف.
كما انتهى مستشفى الخرمة العام من تعقيم أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وتنويم الرجال والنساء والولادة والعمليات والأشعة والمختبر والمكاتب الإدارية ووحدة غسيل الكلى، ضِمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" بالمستشفى.
، شاهد من الخرمة.. اختبار "كورونا" عشوائي لـ50 عاملًا بمسحات الأنف ،
المصدر : الخليج 365
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