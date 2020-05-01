رياح نشطة وأتربة على المدينة وتبوك خلال الساعات القادمة

تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية
وجّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
ونبهت هيئة الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، لرياح نشطة وأتربة مثارة وتدنّ في مدى الرؤية.
وأوضحت أن الحالة الجوية تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية- العلا– المهد، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.
كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، لنشاط الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل محافظة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.
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