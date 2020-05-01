السعودية تدين الحادث الإرهابي في منطقة "بئر العبد" المصرية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الحادث الإرهابي الذي وقع من جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وجددت الوزارة تأكيد تضامن المملكة التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها بجانبها في حربها على الإرهاب.

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وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومةً وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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