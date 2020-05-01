جدَّدت تضامنها التام مع مصر الشقيقة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الحادث الإرهابي الذي وقع من جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.
وجددت الوزارة تأكيد تضامن المملكة التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها بجانبها في حربها على الإرهاب.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومةً وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
اقرأ أيضًا:
مصر والأمم المتحدة تسعيان إلى تنفيذ برنامج استراتيجي لمجابهة كورونا بقيمة 1.2 مليار دولار
الخارجية المصرية تعلق على قرار حفتر الناسف لـ"اتفاق الصخيرات"
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين الحادث الإرهابي في منطقة "بئر العبد" المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.