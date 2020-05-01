أمانة جدة تعلن عن خدمة توصيل الذبائح عبر "واتساب"

أعلنت أمانة محافظة جدة عن خدمة توصيل الذبائح من خلال تطبيق "واتساب" لمشغلي الأمانة ضمن خطتها للمسالخ خلال شهر رمضان، وعددها 3 مسالخ، يبلغ إجمالي طاقتها الاستيعابية من خلال الخدمة ١١ ألفًا و٥٠٠ ذبيحة في اليوم.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد الزهراني، أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية السكان من التنقل والازدحام، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، ولتسهيل البيع وتقديم خدمات توصيل الذبائح من الأغنام إلى المستهلك؛ وذلك لسد احتياجاتهم خلال فترة المنع، وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة الجميع.

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