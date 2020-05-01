السعودية اليوم / لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بيروت 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية سُجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 729، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الأخيرة هي 1551 لمواطنين ظهر من بينها 3 إصابات، و370 للوافدين سجل من بينها إصابة واحدة بالفيروس.

ولفتت الانتباه إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 192 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 24 حالة وفاة.

// انتهى //

14:00ت م

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بيروت 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية سُجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 729، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الأخيرة هي 1551 لمواطنين ظهر من بينها 3 إصابات، و370 للوافدين سجل من بينها إصابة واحدة بالفيروس.ولفتت الانتباه إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 192 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 24 حالة وفاة.// انتهى //14:00ت م0060

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