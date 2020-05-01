

بيروت 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

وزعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، معونات مالية للعائلات الفلسطينية النازحة من سوريا في لبنان .

وكانت الأونروا قد أعلنت عن تأجيل موعد تسليم المعونات المالية للنازحين من سوريا في لبنان، والذي يجري عادة في منتصف كل شهر، بتأخير 15 يومًا بسبب الظروف المالية في لبنان.

// انتهى //

13:55ت م

0058





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأونروا" توزّع مساعدات مالية للعائلات الفلسطينية النازحة من سوريا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.