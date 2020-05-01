السعودية اليوم / اليابان تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

سجّلت اليابان 260 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 14476 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 455 حالة وفاة.

// انتهى //

13:49ت م

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طوكيو 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسسجّلت اليابان 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 14476 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 455 حالة وفاة.// انتهى //13:49ت م0056

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