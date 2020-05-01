السعودية اليوم / النمسا تخفيف إجراءات الحجر الصحي بعد انحسار الإصابات بكورونا



فيينا 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

خفّفت النمسا اليوم إجراءات الحجر الصحي بعد الانحسار الشديد في عدد الإصابات بفيروس

وقال وزير الصحة النمساوي رودولف انشوبير في بيان انه بموجب قرار الحكومة سيسمح اولا بحركة السكان ابتداءً من اليوم والمشاركة في الفعاليات العامة التي تضم عشرة اشخاص كحد أقصى، مشددًا على ضرورة تقيد المواطنين بشروط النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات في المواصلات العامة والمحلات التجارية.

وأشار إلى أنه سيعاد فتح المحلات التجارية التي يزيد حجمها على 400 متر مربع ومحلات الحلاقة والتجميل ابتداءً من غد الثاني من مايو، مبينًا أن المطاعم والمقاهي ستفتح في منتصف شهر مايو الحالي كما ستفتح الفنادق والمراكز السياحية وأحواض السباحة في 29 من الشهر ذاته.

وقررت الحكومة السماح للتلاميذ بالعودة الى صفوفهم بشكل تدريجي ابتداءً من الرابع من الشهر الجاري.

// انتهى //

13:46ت م

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فيينا 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسخفّفت النمسا اليوم إجراءات الحجر الصحي بعد الانحسار الشديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال وزير الصحة النمساوي رودولف انشوبير في بيان انه بموجب قرار الحكومة سيسمح اولا بحركة السكان ابتداءً من اليوم والمشاركة في الفعاليات العامة التي تضم عشرة اشخاص كحد أقصى، مشددًا على ضرورة تقيد المواطنين بشروط النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات في المواصلات العامة والمحلات التجارية.وأشار إلى أنه سيعاد فتح المحلات التجارية التي يزيد حجمها على 400 متر مربع ومحلات الحلاقة والتجميل ابتداءً من غد الثاني من مايو، مبينًا أن المطاعم والمقاهي ستفتح في منتصف شهر مايو الحالي كما ستفتح الفنادق والمراكز السياحية وأحواض السباحة في 29 من الشهر ذاته.وقررت الحكومة السماح للتلاميذ بالعودة الى صفوفهم بشكل تدريجي ابتداءً من الرابع من الشهر الجاري.// انتهى //13:46ت م0054

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