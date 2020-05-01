السعودية اليوم / لجنة الاستعداد للعام الدارسي القادم بتعليم صبيا تعقد اجتماعها الرابع عن بعد



صبيا 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

رأس مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي مساء أمس، الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٤١ - ١٤٤٢هـ .

وجرى خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع السابق وخطة العمل والمهام المناطة بكل قسم، وأهم احتياجات مكاتب التعليم والمدارس والتحديات التي تم رصدها على الصعيد التعليمي والمدرسي والمالي والإداري والمباني والنقل من خلال الجولات الميدانية التي تمت من قبل مدير التعليم وقيادات الإدارة والمكاتب وطرح الحلول المقترحة، إضافة إلى مناقشة البرنامج الإلكتروني ، والخطة البديلة للتعليم "التعليم عن بعد"، بعد رصد أهم التحديات التي واجهت عملية التطبيق سابقًا والبدء بالعمل على الحلول لتجاوز العقبات التي واجهات المدارس في بعض المحافظات.

وأكد الدكتور الخرمي في ختام الاجتماع حرص وزارة التعليم على جاهزية ونجاح خطة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم في جميع المناطق والمحافظات التعليمية، وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهود والوقوف على جاهزية جميع البرامج والمشاريع التي تضمن الانطلاقة الجادة والمتميزة للعام الدراسي القادم .

//انتهى//

13:43ت م

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