ارتفاع وفيات كورونا في روسيا إلى 1169 والإصابات إلى 114431



موسكو 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

اعلنت السلطات الروسية اليوم ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس

وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيان بأن السلطات الصحية سجلت 7933 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 114431 حالة، مضيفًا أن 1601 مصاب تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 13220 شخصًا.

// انتهى //

13:37ت م

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موسكو 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واساعلنت السلطات الروسية اليوم ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 1169 حالة بعد تسجيل 96 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيان بأن السلطات الصحية سجلت 7933 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 114431 حالة، مضيفًا أن 1601 مصاب تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 13220 شخصًا.// انتهى //13:37ت م0049

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