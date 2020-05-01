السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان 99 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 41 حالة إصابة لعُمانيين و58 حالة لغير عًمانيين، فيما تماثلت 495 حالة للشفاء، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ 11 حالة.

// انتهى //

13:26ت م

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مسقط 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 2447 حالة.وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 41 حالة إصابة لعُمانيين و58 حالة لغير عًمانيين، فيما تماثلت 495 حالة للشفاء، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ 11 حالة.// انتهى //13:26ت م0048

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