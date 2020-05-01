السعودية اليوم / 130 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا



بروكسل 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

سجّلت بلجيكا 130 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7703 حالات، مضيفةً أنها سجلت 513 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49032 حالة، في حين تماثلت 316 حالة للشفاء.

// انتهى //

13:19ت م

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بروكسل 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسسجّلت بلجيكا 130 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7703 حالات، مضيفةً أنها سجلت 513 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49032 حالة، في حين تماثلت 316 حالة للشفاء.// انتهى //13:19ت م0047

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