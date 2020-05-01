السعودية اليوم / تسجيل 281 حالة وفاة بفيروس كورونا في إسبانيا



مدريد 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

سجّلت إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 281 حالة وفاة و1781 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 24824 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 215216 حالة في حين تماثلت 114678 حالة للشفاء.

// انتهى //

13:14ت م

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مدريد 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسسجّلت إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 281 حالة وفاة و1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 24824 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 215216 حالة في حين تماثلت 114678 حالة للشفاء.// انتهى //13:14ت م0046

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