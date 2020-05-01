السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين الحادث الإرهابي في مدينة بئر العبد بسيناء



جدة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الحادث الإرهابي الذي وقع جرّاء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية .

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في كل الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب .

وقدّم الأمين العام تعازيه لذوي الضحايا ، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية ، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .

// انتهى //

13:09ت م

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