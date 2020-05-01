شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني" يستطلع عبر تويتر: هل تملك أدوات سلامة في المنزل؟" والان نبدء بالتفاصيل

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بتوتير استطلاع للرأي حول مدى توافر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وذلك ضمن حملة سلامتك بمنزلك غايتنا.

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