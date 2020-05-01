السعودية | وزير الشؤون الإسلامية في السعودية: للإخوان مشروع تدميري

شكرا لقرائتكم وزير الشؤون الإسلامية في السعودية: للإخوان مشروع تدميري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، أن جماعة "الإخوان" لديها مشروع تدميري.

وأضاف آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن الإخوان هدفهم تدمير الدول القائمة، وبناء دولتهم المزعومة.

كما تابع أن من لا يظن أن هذه الجماعة لديها مشروع تدميري فهو لم يطلع على حقيقتهم أو لم يستوعب كلامهم.

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ولفت إلى أن رموز الإخوان وقياداتهم مثل حسن البنا وسيد قطب والترابي ويوسف ندا ومحمود عبدالحليم والقرضاوي، كانوا يملكون مشاريع معلنة دائما.

الجماعة تختطف الأموال

يذكر أن آل الشيخ كان أشار قبل أيام إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تختطف الأموال باسم الجمعيات الخيرية.

وقال حينها: "الإخوان المسلمون يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها"، مضيفاً أنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي".

كما حذّر من أن "الإخوانيين يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة، وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح"، بحسب تعبيره.