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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.حالة الطقس الأرصاد
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 01:10 PM
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك.. تستمر حتى الـ 9 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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