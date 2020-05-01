شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تتسلم 400 قناع للمراقبين ورجال الأمن ومندوبي التوصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إنه سيتم توزيع 400 من الأقنعة الواقية مع بعض المعقمات، من خلال مبادرة كلنا مسؤول، على المراقبين في المنطقة ورجال الأمن ومندوبي التوصيل كمرحلة أولى والمقدمة من جامعة الملك خالد.
وأشار الحميدي إلى أهمية الشراكة والتعاون بين الأمانة والجهات الأخرى بما يعزز الجهود لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد
وأوضح أن الأمانة تعمل على تنفيذ عدد من البرامج ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية جميع المراقبين في المنطقة من خلال اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على صحتهم بتوفير كافة السبل الوقائية لهم.
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