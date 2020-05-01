«العدل» تدعو للمشاركة في استبيان للتنظيم المقترح للمكاتب المحاماه الأجنبية بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تدرس وزارة العدل وضع إطار تنظيمي لعمل مكاتب المحاماه الأجنبية في المملكة وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة المحامين . تدرس وزارة العدل وضع إطار تنظيمي لعمل مكاتب المحاماه الأجنبية في المملكة وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة المحامين . وأشارت الوزارة أنها ستتناول في تنظيمها علاقتها بمكاتب المحاماه السعودية بما ينعكس إيجابًا على القطاع العدلي وقطاع الأعمال . ودعت الوزارة إلى المشاركة في هذا الإستبيان حول نطاق التنظيم المقترح لمكاتب المحاماه الأجنبية من هنــــــا .

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