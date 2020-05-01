شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «العيسى» يرد على اتهامات الإلحاد لبعض العلماء ويؤكد: نظرية دارون بريئة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور محمد العيسى أن كثير مما يُقال حول إلحاد بعض العلماء والمفكرين غير صحيح وأنه تم تحميلهم أكثر مما قالوا حول نظرياتهم التي غالباً لم تقصد القضية الإيمانية بقدر البحث عن الجانب العلمي .

وقال "العيسى " في برنامج " بالتي هي أحسن " المذاع على قناة "أم بي سي " أن نفي الخالق أمر غاية في الصعوبة ضارباً مثال بدخول اربع أشخاص إلى دولة مهيئة ومنظمة فهنا سيعتقد أحدهم بوجود ملك منظم وآخر سيقول أنه لا يهمه ما إذا كان كان هناك ملك أم لا وثالث سيتردد والرابع سينكر قائلاً أن الرابع وحده هو المنكر أو الملحد ولا يمكن تعميم الرأي لمن يساوره شك أو من لا يهمه سوى الأمور الدنيوية .

كما نفى علاقة نظرية دارون بالإيمان ، قائلاً ما المانع جدلاً إذا اعتقد البعض بصحة خلق الإنسان بالنشوء والإرتقاء من القرد فالله عز وجل قادر على ذلك وله ما يريد إذا افترضنا صحتها ولا يعني ذلك إنكار وجود الخالق ، مشيراً إلى إيمان الكثيرين حول العالم بالنظرية دون المساس بالدين .

وحول ما يثار حول إلحاد " أينشتاين " قال العيسى أن الإنسان يحكم بالظاهر ، وما ظهر من هذا العالم أنه يؤمن بوجود قوة تدير العالم وبالتالي فهو لم ينكر أن هناك قوة تعلو عى الجميع ولا يمكن اتهامه بالإلحاد ظاهراً .