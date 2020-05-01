شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل محافظة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.