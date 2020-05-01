شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ظهور أبراج ومباني البحرين أمام أهالي الخبر بالعين المجردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): شهدت مدينة الخبر ظهور واضح لأبراج مملكة البحرين بالعين المجردة على الجانب الآخر من الشاطئ خلف مياه الخليج العربي . شهدت مدينة الخبر ظهور واضح لأبراج مملكة البحرين بالعين المجردة على الجانب الآخر من الشاطئ خلف مياه الخليج العربي . وأظهرت الصور مباني البحرين وأبراجها في مشهد أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أرجعوا ذلك إلى انخفاض التلوث في الهواء وإيقاف بعض الأنشطة والأعمال ضمن الإجراءات الوقائية للحد من الفيروس . Advertisements

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