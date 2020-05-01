شكرا لمتابعة خبر عن 4 تصورات لا خروج عنها لعودة الصلاة في الحرمين الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ينتظر المسلون في العالم اللحظة التاريخية لعودة الصلاة في الحرمين الشريفين خاصةً في شهر رمضان المبارك ، وبعد بشرى الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس .

وكشفت مصادر أن هناك 4 سيناريوهات معدة وجاهزة للتطبيق في رمضان الجاري وهي : البقاء على الوضع الحالي ، أو التشغيل الجزئي ، أو التشغيل النسبي ، أو التشغيل الكامل للحرمين .

وأكدت أن رئاسة الحرمين الشريفين وضعت تصور لكل احتمال مع اجراءاته الخاصة واحتياطاته لتأمين المصلين من خطر الفيروس بالتعاون مع كافة الجهات المتخصصة والمعنية .

كما ترتكز هذه الخطة على عدة جوانب منها تنظيم الإمامة والخطابة والدروس والتوجيه ، والإشراف على الخدمات التشغيلية كمهام التطهير والتعقيم على مدار اليوم بالإستعانة بـ 3500 عامل وتشغيل نظام تعقيم الهواء وغيرها من أعلى المعايير الإحترازية .