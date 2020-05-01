الأرصاد: تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا – المهد ، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم .
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