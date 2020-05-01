شكرا لمتابعة خبر عن «هدف» : بدء التسجيل في البرنامج المجاني لتهليم «الإنجليزية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم الجمعة عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال منصة التدريب الإلكترونية "دروب " ، وذلك لزيادة مهارات الموظفين والباحثين عن العمل وتأهيلهم لأفضل فرص وظيفية .

وأعلن "هدف " أن التسجيل يبدأ اليوم الموافق 1 / مايو وحتى 12 مايو، على أن يبدأ التدريب في 7 يونيو المقبل لمدة شهرين .

ومن المقرر أن يكون التدريب على دفعات متتالية، حيث يمكن لم لم يتسنى له الإلتحاق بالدفعة الحالية التقديم على الدفعة التالية التي سيعلن عنها بعد شهر من بداية تدريب الدفعة الأولى .

شروط التسجيل:

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1- أن يكون المتدرب من المواطنين .

2- اجتياز ثلاث دورات تدريبية في "دروب"خلال الأشهر الثلاثة الماضية .

3- وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .