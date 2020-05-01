رقم برنامج المندوس على قناة سما دبي رمضان 2020 – مرفق رقم وتساب

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الجمعة 1 مايو 2020، رقم برنامج المندوس على قناة سما دبي الذي يبث من الامارات العربية المتحدة في رمضان 2020، وتزخر مدينة دبي بالخيام الرمضانية الراقية التي توفر أجمل الأجواء وأفضل الإطلالات لجعل تجربتنا من أروع ما يكون، حيث تنتظركم أطعمة شهية ومشروبات رمضانية أعدها أفضل الطهاة في خيمة دانة الرمضانية الأنيقة في سيتي ووك.

ويعرض البرنامج المندوس على قناة سما دبي في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت مصر وفلسطين والاردن، والساعة الواحدة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، والذي يقدمه الإعلامي عبد الله اسماعيل في كل شهر رمضان.

وشهدت محركات البحث الشهيرة البحث عن الرقم برنامج المندوس لما ما يقدمه البرنامج من محتوي، يسلط الضوء على البرامج الثقافية والترفيهية والعلمية، مما جعل ذلك بأن تتزايد شعبته في الوطن العربي.

وتنشر لكم كالة سوا الاخبارية أرقام برنامج المندوس حيث يمكنكم الاتصال والمشاركة في برنامج المندوس، إليكم رقم برنامج المندوس من داخل الإمارات أو خارجها “97143669999” ,كما يمكن المشاركة بالمسابقات النقدية عن طريق رقم الواتس آب الخاص بالبرنامج “0509008005”، رقم برنامج المندوس من داخل الإمارات “600551413”.

وتحتفل دبي أوبرا الواقعة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد بقائمة متنوعة من بوفيهات الإفطار المقدمة للزوار، وسيتم تزيين قاعة العرض بزينات رمضان لإضفاء أجواء مميزة خاصة بالشهر رمضان المبارك.