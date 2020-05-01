بالصور.. مدني جازان يخمد حريقًا نشب بشقة سكنية بسبب التماس كهربي

تمكنت فرق الدفاع المدني بجازان من إخماد حريق نشب بشقة في عمارة سكنية مكونة من ثلاثة أدوار بحي المطار بمدينة جيزان.

جاء ذلك حسبما أفاد نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان.

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وفى التفاصيل أفاد «آل صمغان» بورود بلاغ لمركز القيادة والتوجيه عن الحريق؛ حيث تمت مباشرة الحادث من قبل فرق الدفاع المدني.

وأضاف أنه على ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإخلاء السكان من المبنى حفاظًا على أرواحهم واتضح أن الحادث نتيجة لالتماس كهربائي بجهاز التكييف بالصالة ونتج عن ذلك إصابة شخص بإصابة خفيفة نتيجة اختناقه ومعالجته في نفس الموقع.

وأهاب «آل صمغان» بالجميع بإتباع إرشادات السلامة في المنازل وتوفير متطلبات السلامة بها ومتابعة ما ينشر عبر منصات المديرية العامة للدفاع المدني على قنوات التواصل الاجتماعي والاطلاع على حملة الدفاع المدني #سلامتك بمنزلك غايتنا والتي تهدف إلى زيادة وعي الأسر والتعريف بالمخاطر الموجودة بالمنازل.